У Google хочуть замінити дорогі сейсмометри девайсами під управлінням Android. Встановлені у них акселерометри дуже чуйні до сейсмічних коливань – вони здатні розпізнати найслабшу, першу і другу, більш сильну, хвилі з епіцентру землетрусу.

Як це працюватиме

Застосовуючи фірмові алгоритми, Google зможе збирати дані тисяч пристроїв, обробити їх, після чого переконатися, що землетрус дійсно стався – далі користувачі отримають сповіщення, розповідає The Verge.

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Така система дозволить визначити епіцентр і магнітуду землетрусу – в майбутньому вона стане частиною сервісів Google.

Крім того, Google планує відстежувати локальні пошукові запити користувачів про землетруси. Якщо новий сервіс виявиться точним, компанія почне розсилати попередження на територіях, де немає власних сейсмометрів і систем оповіщення.

Розвиток сервісу

На першому етапі планується співпраця з Геологічною службою США та Управлінням екстрених служб Каліфорнії – користувачі будуть отримувати попередження, які генерує сервіс ShakeAlert, який використовує дані сейсмометрів. Коли сейсмічна система Google на основі даних зі смартфонів буде запущена всюди, не повідомляється.