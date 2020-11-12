Незабаром після першого натяку на появу платних функцій у сервісі "Google Фото" компанія змінила політику зберігання призначених для користувача фотографій у хмарі. Тепер власникам Android-ґаджетів доведеться стежити за об'ємом своєї галереї – або заплатити за розширення доступного простору.

За заявою служби підтримки Google, вже з 1 червня 2021 року синхронізований з хмарним сховищем медіаконтент, а також файли документів, створених за допомогою сервісів компанії, будуть зараховуватися у рамках ліміту на 15 ГБ даних в "Google Диску", що надається власникам облікових записів безкоштовно.

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Якщо у мене вже понад 15 ГБ даних на диску?

Нововведення не торкнеться лише завантажених до зазначеної дати матеріалів у "високій якості" (стислі до 16 Мп знімки й відео з роздільною здатністю не більше 1080p).



Google Photo суттєво скоротить об'єм сховища для фотографій

Як збільшити сховище

Щоб збільшити обсяг сховища, користувачам буде запропоновано тарифний план Google One. Так, 100 ГБ додаткового дискового простору на сервері компанії обійдуться власникам Android-гаджетів приблизно в 500 гривень на рік при одно разовій оплаті, або приблизно 50 гривень на місяць при періодичному виставленні рахунку. Винятком стануть власники смартфонів сімейства Google Pixel – для них обмежень за обсягом зберігання файлів у хмарі передбачено не буде.

Чому Google зменшила обсяг сховища

Зміна політики щодо сервісу компанія пояснює зростаючим обсягом даних, що зберігається – при цьому Google вказує, що й так пропонує втричі більше безкоштовного обсягу у порівнянні з Apple iCloud.

Сьогодні в Google Фото зберігається понад 4 трильйони фотографій, і кожного тижня завантажується 28 мільярдів нових фотографій та відео. Оскільки багато з вас покладаються на Google Фото для зберігання своїх спогадів, важливо, щоб це був не тільки відмінний продукт, але й продовжував задовольняти ваші потреби у довгостроковій перспективі,

– йдеться у заяві компанії.

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Нові функції

Ще одним нововведенням стане видалення усіх даних облікового запису, якщо користувач не заходив у нього більше двох років. Також компанія додає новий інструмент управління сховищем в Google Фото – спрощений пошук і видалення фотографій.