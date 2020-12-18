З Google Translate трапився черговий казус. Зараз при перекладі з англійської фразу "Thank you, Mr President" (Дякую, пане президенте) на російську можна отримати переклад "Спасибо, Владимир Владимирович" (Дякую, Володимир Володимирович).

Очевидно, що це натяк на президента Росії Володимира Путіна. При цьому у пресслужбі Google заявили, що вже виправляють цей збій, пише gazeta.ru.

"Дякую користувачам, що звернули увагу на дану неточність. Ми працюємо над тим, що виправити її", – заявили у пресслужбі компанії.

Курйозний переклад / Скріншот

Як так трапилось

У пресслужбі Google також пояснили, що Google Translate працює на основі вивчення прикладів перекладу в інтернеті. Звичайно, деякі з цих шаблонів можуть спотворити хибний переклад в системі.

Google закликає користувачів допомагати покращувати переклад. Долучитися може кожен охочий. Для цього після при перекладі користувач може натиснути на іконку "ручки" та запропонувати свій варіант.

Як редагувати Google Translate / Скріншот

Після цього запропонований варіант перевіряють учасники Translate Contribute (до спільноти теж може долучитись кожен охочий). Переклад, який багато користувачів відзначили як "правильний", з'являються в Google Перекладачі.

До речі, раніше промовистий курйоз вчинили в Перекладачі українські користувачі. Тоді "Российская Федерация" перекладається українською як "Мордор".

Це вже редагування Google Translate українських користувачів / Скріншот