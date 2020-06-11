Першість TikTok серед популярних додатків опинилося під загрозою. Популярний додаток мало не обійшла нова програма під назвою Zynn, яка обрала екзотичний спосіб залучення аудиторії. Однак радість Zynn, яка почала випереджати Tik Tok, була не довгою – його видалили з Google Play. Розповідаємо чому це сталося.

Додаток Zynn майже повністю копіював програму TikTok, повідомляє FT. По суті Zynn – це програма, яка дозволяє користувачам завантажувати та публікувати короткі відео. Однак Zynn володіє дуже особливою відмінністю – додаток платить користувачам за їхні відеозаписи. Саме це й дозволило додатку стрімко набрати популярність аж так, що за травень Zynn за скачуваннями перегнав TikTok.

Не пропустіть Експерти визначили найпопулярніший додаток у світі

Варто одразу зазначити, що причиною видалення Zynn з Google Play стало не копіювання конкурента, а відео корістувачів, які були фактично викрадені з різноманітних платформ (в тому числі і TikTok) та опубліковані в Zynn без дозволу авторів.

Реакція творців Zynn

Відразу ж після видалення з магазину Google розробники Zynn пообіцяли виправити недолік, зазначивши, що "у додатки немає технологічних можливостей визначити, чи були відео, завантажені користувачами, скопійовані з інших джерел". Однак творці платформи відразу створили сторінку, де автори оригінальних відео можуть пожалітися, якщо знайдуть своє відео в сервісі.

Разом з тим невідомо, чи такий хід китайських розробників задовольнить Google.

Як працює Zynn

Як вже раніше зазначалося, додаток має одну особливу відмінність від того ж TikTok. Zynn виплачував користувачам винагороду за завантажені відео. Сервіс працює за схожою схемою за фінансовою пірамідою: реєструєшся в Zynn – отримуєш долар, хочеш заробити більше – клич друзів.

Таким чином деякі користувачі заробляли по кілька сотень доларів в день, а аудиторія додатка зростала шаленими темпами. Втім, чи зможе додаток переможно функціонувати далі – незрозуміло. Разом з тим, у магазині App Store додаток присутній, принаймні наразі.

Цікаво Скандал із TikTok: соцмережа блокувала ролики з "некрасивими" та "бідними" людьми

Що відомо про Zynn?Китайський стартап Kuaishou запустив Zynn у травні. Додаток стал найпопулярнішим у США на телефонах Android та iPhone. Він майже повністю копіює TikTok і платить користувачам. Нові користувачі заробляють 1 долар за реєстрацію і більше, якщо продовжують дивитися відео. За кожного нового користувача, який завантажує програму і починає дивитися відео за їхньою рекомендацією, вони отримують до 20 доларів.