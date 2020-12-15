Google повідомила про намір видалити облікові записи користувачів, які були неактивні протягом останніх двох років. Нова політика набуде чинності 1 червня 2021 року.

Користувачі, які не заходили у Gmail, Google Drive чи Google Photos більше двох років, втратять свій вміст на серверах компанії. Також підтвердили, що якщо користувач перевищить 15 ГБ хмарного простору і не оплатить додатковий простір протягом двох років, Google також має право видалити контент в Gmail, Google Диску і Google Фото, пише gizchina.

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Що відомо

Після 1 червня 2021 року якщо у користувачів є невикористовувані сервіси або ж перевищення ліміту вільного місця, Google буде заздалегідь відправляти повідомлення електронною поштою про майбутнє видалення облікового запису.

Уточнюється, що дані зміни не торкнуться користувачів Google Workspace, G Suite Education Edition і G Suit Non-profit Edition.

Найпростіший спосіб зберегти ваш обліковий запис Google активним – це регулярно отримувати доступ до таких сервісів, як Gmail, через смартфон або комп'ютер.