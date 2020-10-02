Google прийняла рішення про відключення функції автоматичної ретуші фотографій, зроблених на фронтальну камеру своїх нових смартфонів. За замовчуванням така обробка буде відключена на Pixel 5, Pixel 4a і Pixel 4a 5G – а причиною "даунгрейду" компанія назвала стурбованість користувачів тим, як вони виглядають.

Автоматичне ретушування селфі раніше було активовано в Pixel 4 – тоді представники Google відзначили, що для розуміння найкращого балансу обробки й підкреслення кращих рис зовнішності користувача компанія співпрацювала з весільними фотографами.

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Але тепер вендор вирішив відмовитися від ретуші, і у штатному додатку "Камера" на смартфонах Pixel 5, 4a 5G і 4a така "примусова" обробка знімків буде програмно відключена, повідомляє The Verge.

Чому Google відмовилася від автоматичної обробки фото

На думку співробітників Google, обов'язкове ретушування може вплинути на настрій користувача, стурбованого відповідністю заданому програмою "стандарту краси". У зв'язку з цим було прийнято рішення про зйомку без внесення будь-яких змін – власник нового смартфона Pixel буде бачити себе на отриманому знімку немов у дзеркалі.



Повернути фільтр можна в налаштуваннях камери / Фото Google

При бажанні повернутися до старого формату фільтри ретуші можна активувати вручну в налаштуваннях камери.