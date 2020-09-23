Впродовж десяти років користувачі браузера Chrome за допомогою магазину Google Web Store оснащували веб переглядач додатковими функціями. Напередодні представники Google офіційно заявили, що впроваджують безстрокову заборону на будь-яке комерційне використання магазину.

Ще на початку цього року Google ввела тимчасове обмеження, згідно з яким розробники розширень для онлайн-магазину Chrome Web Store втратили можливість монетизації на майданчику, повідомляє ZDnet.

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Чому Google відмовляється від платних розширень

Причиною такого рішення стало зростання кількості спроб злому облікових записів користувачів та інших шахрайських операцій. Через півроку Google заявила про те, що обмеження стає постійним.

Коли обмеження вступає в дію?

Починаючи з 1 грудня 2020 року в Google Chrome Web Store більше не буде категорії безкоштовних пробних аддонів, а посилання на подібні розширення будуть закриті. Ще через місяць у магазині буде повністю відключена платіжна система.



План Google згідно з яким компанія остаточно відмовиться від платних розширень

У перспективі Google також планує відключити інструмент ліцензування, за допомогою якого розробники могли перевіряти оплату завантажень. Крім того, компанія припиняє автоматичне продовження вже активних платних підписок.

Розробникам, зацікавленим у створенні і розповсюдженні платних розширень, представники Google порекомендували переходити на сторонні сервіси та інструменти ліцензування.