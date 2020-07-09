Попри випуск вже двох попередніх збірок Android 11, компанія Google не поспішає з оголошенням дати релізу фінальної версії мобільної операційки. Втім, розробники вже допомагають використовувати підказку – нехай і ненавмисно.

День анонсу стабільної ревізії "зеленого робота" випадково засвітився в ході онлайн-конференції Hey Google Smart Home на одному зі слайдів, повідомляє androidauthority.

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Коли представлять Android 11

Згідно витоку, фінальна версія Android 11 буде представлена ​​8 вересня 2020 року. Саме ця дата вказана на слайді зі списком дій, які повинні зробити виробники пристроїв для розумного будинку, щоб підготуватися до запуску ОС. З огляду на те, що попередня збірка вийшла 3 вересня минулого року, зазначена дата виглядає правдоподібно.



На одному зі слайдів засвітили можливу дату анонсу Android 11

Примітно, що незабаром після публікації запису заходу доступ до відео на YouTube був обмежений, а представники компанії заявили журналістам, що дата виходу операційної системи ще остаточно не визначена.

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Очікується, що першими повноцінний апдейт до Android 11 отримають смартфони лінійки Google Pixel, а пізніше стануть відомі і дорожні карти інших вендорів по оновленню різних моделей гаджетів.