Після релізу чотирьох попередніх збірок Android 11 для розробників компанія Google представила призначену для користувача бета-версію мобільної ОС. Новітня ревізія "зеленого робота" отримала низку корисних функцій і нововведень порівняно з попередніми збірками. Android 11 вже доступна для скачування.

Нова версія Android 11 отримала чимало оновлень як функціональних так і зовнішніх повідомляє 9to5google.

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Нові можливості Android 11

"Бульбашки" для месенджерів

Одним з найбільш помітних змін стала функція "бульбашок" для всіх месенджерів. Тепер активна розмова буде виводитися у віджеті на екрані смартфона. При натисканні на віджет можна відповісти на нове повідомлення і потім згорнути його в невелику іконку, яка "висить" поверх активного вікна.

Меню запущених додатків

Піддалося змінам і меню недавно запущених додатків, під яким з'явилися три нові кнопки: "скріншот", "виділити" і "поділитися". Крім того, доступний раніше тільки в смартфонах Samsung або OnePlus вбудований інструмент для запису екрану став в Android 11 системною функцією для всіх пристроїв, які її підтримують.

Конфіденційність

Особлива увага в новій версії ОС розробники приділили конфіденційності. Мова про одноразові дозволи, що дозволяють обмежувати доступ додатків до мікрофона пристрою, камери та його розташування. Крім того, ці дозволи тепер автоматично скидаються, якщо додаток не використовувався протягом тривалого періоду часу.

Спрощена робота зі скріншотами

Також в Android 11 спростили взаємодію зі скріншотами. Зроблений знімок екрана з'являється у вигляді маленького прямокутника в лівому нижньому кутку, після чого його можна відразу відправити за допомогою кнопки "поділитися" або попередньо відредагувати.

Система рекомендацій

Ще однією особливістю Android 11 стала система рекомендацій, що виводить ярлики часто використовуваних додатків на головний екран. Після завантаження та встановлення бета-версії ОС користувач отримає повідомлення з проханням включити пропоновані програми на головному екрані. У числі інших нововведень варто відзначити оновлений мультимедійний плеєр і призначене для користувача планування темного режиму оформлення.

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Де доступна бета-версія Android 11

Android 11 вже доступна для смартфонів лінійки Google Pixel починаючи з моделі Pixel 2 і новіше.