При роботі в браузері з декількома вкладками не дивно випадково закрити одну з них. У кращому випадку вміст сторінки при цьому доведеться завантажувати повторно, а в гіршому – пропадуть всі незбережені дані у формі введення. Щоб вирішити цю проблему, Google анонсувала нову функцію для десктопної версії Chrome, яка дозволить швидко повернути вкладку в початковий стан без втрати даних.

Опис технології ClosedTabCache з'явився в офіційному документі, опублікованому розробниками компанії.

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Як це працюватиме

Механізм дії функції полягає в короткочасному збереженні кеша кожної вкладки – при повторному відкритті протягом кількох секунд всі дані будуть повністю відновлені.

"Ми активно працюємо над створенням функції BackForwardCache для Chrome. Цей кеш зробить навігацію вперед і назад миттєвою. Основним сценарієм використання стане відновлення даних незабаром після випадкового закриття вкладки", – наголошується в документі.

Коли з'явиться оновлення

Тестування функції ClosedTabCache почнеться через кілька тижнів у складі бета-версій Chrome. Про дату релізу нової функції і її доступність в інших браузерах на базі рушія Chromium розробники не повідомляють.