Компанія Google додала в свої сервіси опцію з обмеження показів реклами алкоголю та азартних ігор. Але поки тільки в США.

Першим сервісом, у якому з'явиться нова функція стане YouTube. Вона вже доступна користувачам у США. Коли з'явиться в інших країнах, не уточнюється. Про це пише Search Engine Land.

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Що відомо

Увімкнути опцію можна буде в налаштуваннях реклами. Торкнеться вона лише тих країн, де така реклама дозволена.

"Ми чули відгуки про те, що деякі люди воліють обмежувати рекламу в певних категоріях, таких як алкоголь, тому сьогодні ми запускаємо новий елемент керування в налаштуваннях реклами, що дозволяє людям бачити менше реклами алкоголю, а азартні ігри – додаткова опція, – пише Елайджа Лоуал, представник глобальної комунікації та громадських справ Google, у дописі в блозі.

Для створення цієї опції Google працював з Міжнародним альянсом за відповідальне вживання алкоголю, до складу якого входять виробники, пива, вина і спиртних напоїв.

Учасники Асоціації сповнені рішучості дати людям більший контроль над тим, чи бачать вони рекламу алкогольної продукції в інтернеті. Повага особистих переваг і визнання відмінностей в культурі вимагає чуйності, тому ми сподіваємося, що це партнерство стане початком чогось нового,

– заявив гендиректор Альянсу Генрі Ешворт.

У Google наголошують, що опція передбачає зменшення числа оголошень, а не повне виключення. Джерело зазначає, що повністю обмежити показ реклами цих категорій практично неможливо.