Компанія Google заблокувала ручну установку своїх додатків на смартфонах Huawei з процесором Kirin. Про це повідомляють користувачі.

У чому справа

При спробі встановити заздалегідь завантажений APK-файл програми з'являється повідомлення про помилку. Раніше подібних труднощів не було – додатки Google у більшості випадків можна було встановити вручну, повідомляє 24 канал.

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Один з користувачів розповів, що спроба встановлення останньої версії додатка Google Maps завершилася помилкою. На доказ користувач надав скріншот, на якому сказано наступне: "цей додаток несумісний з CPU вашого пристрою". Така помилка спостерігалася на смартфонах Huawei P40, P30 і P20. При цьому старі версії Google Maps поки ще ставляться на смартфони Huawei без проблем.



Скріншот з повідомленням про проблему

Наразі через санкції з боку США усі нові смартфони Huawei поставляються без попередньо встановлених програм і сервісів Google, і з кожним разом обходити ці обмеження стає все важче.