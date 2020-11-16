У наступному році Google припинить підтримку Expeditions – додатку, що дозволяє здійснювати освітні VR-тури. Більшість контенту перенесуть в додаток Art & Culture.

Повідомлення про припинення роботи Expeditions було опубліковано в блозі розробників Google.

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Що відомо

Цей крок спрямований на те, щоб зробити віртуальні освітні тури більш доступними для студентів і викладачів. Додаток Expeditions буде закрито назавжди в наступному році 30 Червня.

Google запустила Expeditions в 2015 році на хвилі популярності рішень для віртуальної реальності, в тому числі на основі смартфонів – VR-Cardboard. Сервіс дозволяє відвідувати сотні місць, таких як музеї, галереї, пам'ятники архітектури та інше. Таким чином можна вивчати пам'ятки, плавати поруч з акулами або вийти у відкритий космос.

Дивіться демонстрацію роботи сервісу: відео

Існуючі VR-тури з експедицій будуть перенесені в Google Arts & Culture, щоб дослідники могли продовжувати відкривати їх безкоштовно в майбутньому.