Корпорація Google планує поповнити список фірмових девайсів новим фітнес-трекером. Цікаво, що більшість виробників намагається збільшувати розміри дисплеїв на трекерах, при цьому нова розробка Google буде взагалі без екрану.

Дані про майбутню новинку з'явилися у базі даних агентства по сертифікації Управління по патентах і товарних знаків США (USTPO), повідомляє 91mobiles.

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Що відомо

Як свідчать зображення, що просочились в мережу, новий девайс від Google отримає стандартний для подібних фітнес-браслетів набір датчиків з моніторингу здоров'я, тренування та сну.

Єдиною істотною відмінністю стане відсутність екрану на зовнішній стороні корпусу.

Фітнес-трекер Google / Фото 91mobiles.com

Тож користувач буде взаємодіяти із фітнес-трекером через мобільний додаток та голосові команди. Крім того, раніше Google демонструвала технологію управління девайсами за допомогою жестів, тож можливо саме у фітнес-трекері буде реалізовано цю функцію. За чутками, на ринок пристрій вийде в комплекті з магнітним зарядним пристроєм

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Назва, детальні специфікації, а також дата виходу новинки від Google поки невідомі.