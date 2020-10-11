Компанія Google представила оновлення для сервісу Google Art & Culture, завдяки якому користувачі зможуть обробити фотографії таким чином, немов вони намальовані знаменитими художниками. Випробувати нові фільтри і отримати портрет, "намальований" рукою Ван Гога, вже зараз може будь-який користувач.

Як це працює

Під час обробки використовуються алгоритми 3D-перетворення для отримання максимально реалістичної відповідності оригінальному полотну, розповіли в Google. Обличчя користувача проходить необхідне перетворення, після чого поміщається на портрет. При цьому фарби і стилістика зберігаються таким чином, що складається враження, ніби перед очима справжня картина.

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Користувачі можуть зробити селфі у стилі Ван Гога

Вперше фільтри Art Selfie в додатку Google Art & Culture з'явилися ще у 2018 році. Сервіс пропонував завдяки селфі знайти портрет або картину класика, використовуючи алгоритми нейронних мереж. Ще на ранній стадії тестування сервісу користувачі завантажили понад 78 мільйонів фотографій. Додаток Google Arts & Culture дозволяє ознайомитися з творами мистецтва, які знаходяться у всесвітньо відомих музеях, прямо зі смартфона.

Усі фільтри доступні в додатку Google Art & Culture . Завантажити його можна в магазині Play Маркет за цим посиланням.