Компанія Loon (що належить Alphabet Inc. тобто Google) запустила за допомогою стратосферних аеростатів систему безпровідної передачі даних у Кенії.

За допомогою цієї системи зв'язку користувачі у важкодоступних та гірських районах країни тепер можуть отримувати доступ в інтернет, фактично використовуючи нову доступну їм мережу 4G (LTE), повідомляє портал ZDNet.

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Можливості системи бездротового зв'язку Loon

Даний проєкт був реалізований фахівцями Loon спільно з місцевим оператором Telkom Kenya, це третій за величиною стільниковий оператор у Східній Африці.

Параметри поточної системи передачі даних:

кількість аеростатів: 35 шт. (Кожен аеростат – це автономна система з можливістю переміщення в місце, де потрібна велика пропускна здатність, для цього використовуються алгоритми машинного навчання, міцна оболонка дозволяє аеростата курсувати в нижніх шарах стратосфери близько 100 днів);

висота польоту аеростата: 19-20 км;

площа покриття одного аеростата: до 5000 кв. км (коло діаметром 80 км);

кількість користувачів для одного аеростата: до 1000 абонентів одночасно;

протестована швидкість отримання / передачі даних: 18,9 Мбіт / с і 4,74 Мбіт / с, затримка близько 19 мс;

загальна кількість користувачів системи: близько 35 тис. чоловік;

площа покриття (охоплення західній і центральній частині країни, 10 великих регіонів, включаючи околиці столиці Найробі, варіюється від положення аеростатів): близько 50 тис. кв. км (площа Кенії 580 367 кв. км);

доступні сервіси: голосові \ відео дзвінки, передача даних без затримок дозволяє абонентам повноцінно використовувати YouTube, WhatsApp, електронну пошту, переглядати сторінки в інтернеті.

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Що далі

У подальших планах Loon – збільшити кількість аеростатів, розширити площу покриття і поліпшити, за можливості, параметри передачі даних для абонентів. До того ж аеростати Loon потребують транзитного сполучення через спеціальні пункти доступу на землі, щоб розширити й організувати зв'язок з користувачами в місцях, де їх немає. Цю систему також планується продовжувати розвивати і масштабувати.

Відеоролик про підготовку проєкту фахівцями Loon