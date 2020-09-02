Корпорація Google анонсувала спеціальний режим для дітей Google Kids Space на планшетах під керуванням Android. Він об'єднає навчальні та розважальні дитячі програми, книги та відео.

Спочатку функція буде доступна на планшетах Lenovo Smart Tab M10 HD Gen 2. Але кількість пристроїв, як повідомили в Google, буде рости.

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Що за сервіс

Google Kids Space об'єднає деякі існуючі функції Google, включаючи батьківський контроль Family Link і вкладку "Діти" в Google Play. Відзначається, що опція Family Link вже вбудована в ОС Android. Вона дозволяє батькам встановлювати обмеження за часом використання пристрою, задіяти фільтри безпеки контенту і багато іншого. Вкладка "Діти" в Google Play використовується для демонстрації відібраних мобільних додатків та ігор.

Новий дитячий режим являє собою спрощений для користувача інтерфейс з швидким доступом до матеріалів для дітей. Відзначається, що матеріали можна буде впорядкувати за віком дитини. Також весь контент буде розділено на чотири основні вкладки: "Грати", "Читати", "Дивитися", "Зробити".



Google Kids Space

За заявою компанії, при запуску режиму у вкладці "Читати" для користувачів в США буде доступно більше 400 безкоштовних дитячих книг. У розділах "Дивитися" і "Зробити" буде завантажений творчий контент з YouTube Kids.

Також батьки зможуть завантажити для дітей додатковий контент з Google Play.