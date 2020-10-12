Холдинг Alphabet, власник Google та SoftBank, оголосив про успішне тестування гігантського дрона, який працює на сонячній енергії і летить на висоті 19 кілометрів. Завданням дрона буде роздача інтернету над територіями, де він пролітатиме.

Кілька років тому японська компанія HAPS Mobile розповіла про концепцію дрона на сонячній енергії, що роздає інтернет з верхніх шарів атмосфери. Через роки тестування і розробок Alphabet в партнерстві з SoftBank оголосили про успішний запуск першого безпілотника, здатного забезпечити стабільним інтернетом абонентів на землі, повідомляє The Verge.

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Можливості дрона

Sunglider, раніше відомий як HAWK30, створений зусиллями кількох великих корпорацій. Сам дрон побудований HAPS Mobile, а стартап Loon забезпечує зв'язок. Раніше ця компанія, що належить Alphabet, відзначилася роздачею інтернету за допомогою повітряних куль. Також в експерименті брав участь один з "батьків" інтернету – Вінтон Серф.

Дрон Sunglider:

Sunglider є гігантською конструкцію з крилом 78 метрів в поперечнику. Він отримує живлення завдяки сонячним панелям і може перебувати в повітрі кілька місяців. У рух дрон приводиться десятьма гвинтами, а рухається він зі швидкістю 110 км/год у стратосфері на висоті 19 кілометрів.

Тест польоту Sunglider у старотосфері, відео:

Апарат відрізняється високою витривалістю, витримуючи швидкість вітру понад 30 метрів в секунду і температуру до -73 градусів за Цельсієм. Першими протестували технологію керівники компаній, які беруть участь у проєкті. Вони здійснили дзвінок, зазначивши, що він був стабільний і з низькою затримкою. Більш точних відомостей про географію проєкту наразі немає та деталі немає.