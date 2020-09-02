Компанія Google запустила стартап-програму Google for Startups: Growth Academy. Вона орієнтована на розробників мобільних додатків з України та Білорусі. Набір на програму вже розпочато.

Інформація про набір розміщена на офіційному блозі Google-Україна. Ця програма має допомогти стартапам прискорити розвиток свого бізнесу.

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Детальніше про програму

Growth Academy – це онлайн-програма, яка триватиме з вересня по грудень 2020 року. Учасники пройдуть навчальний цикл у таких темах:

Розвиток

Ріст

Монетизація.

Навчання проходитиме англійською мовою. Студенти матимуть змогу прослухати вебінари з виступами експертів, а також отримають індивідуальних консультацій зі спікерами та фахівцями Google.

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Вимоги до стартапів

Вони мають вести бізнес з України або Білорусі;

Проєкти повинні працювати над розробкою мобільних додатків;