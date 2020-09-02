Google запустив програму для українських та білоруських стартапів
Компанія Google запустила стартап-програму Google for Startups: Growth Academy. Вона орієнтована на розробників мобільних додатків з України та Білорусі. Набір на програму вже розпочато.
Інформація про набір розміщена на офіційному блозі Google-Україна. Ця програма має допомогти стартапам прискорити розвиток свого бізнесу.
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Детальніше про програму
Growth Academy – це онлайн-програма, яка триватиме з вересня по грудень 2020 року. Учасники пройдуть навчальний цикл у таких темах:
- Розвиток
- Ріст
- Монетизація.
Навчання проходитиме англійською мовою. Студенти матимуть змогу прослухати вебінари з виступами експертів, а також отримають індивідуальних консультацій зі спікерами та фахівцями Google.
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Вимоги до стартапів
- Вони мають вести бізнес з України або Білорусі;
- Проєкти повинні працювати над розробкою мобільних додатків;
- Важливо, що працювати учасники мають над неігровими додатками: також вони вже повинні мати готовий прототип (першу версію);
- Додаток має бути завантажений в App Store/Play Store/Test Flight (завантажений додаток повинен мати рейтинг не нижче 4 зірки).