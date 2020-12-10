Розширення для Google Chrome дозволяють поліпшити функціональність браузера, але при цьому чимало корисних надбудов мають доступ до особистих даних користувача, який навіть не підозрює про це. Щоб виправити цю ситуацію, компанія оголосила про зміну політики публікації аддонів, яка стане більш відкритою щодо приватності.

У 2021 році пошуковий гігант змінить спосіб доступу розширень до даних браузера, а їх розробники не зможуть безконтрольно розпоряджатися зібраною інформацією, повідомляє Android Headlines.

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Як це працюватиме

Користувачі отримають можливість вручну надавати розширенню дозвіл на доступ до даних окремих доменів, а не тільки до всіх відвідуваних веб-сайтів, як це реалізовано зараз.

Крім того, Google введе низку нових вимог до розробників, включаючи заборону на продаж або передачу даних користувачів для відображення персоналізованої реклами або перевірки кредитоспроможності.

Починаючи з 18 січня в інтернет-магазині Chrome в описі кожного розширення буде відображатися інформація про те, чи підтвердив його творець, що воно відповідає зазначеним критеріям.