Вихід Death Stranding на ПК: які покращення отримала гра
Відбувся довгоочікуваний реліз гри Death Stranding на ПК. Ця версія гри отримала деякі покращення, порівняно з версією для PlayStation 4.
Як пише видання Wccftech.com, у версію для ПК додали підтримку технології NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) 2.0. Ця технологія дає змогу запускати гру з роздільною здатністю 4K з частотою 60 кадрів в секунду на відкритих NVIDIA GeForce RTX 2060. Тож користувачі потужних ПК зможуть відчути додаткові переваги проєкту.
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Як розповів арт-директор Kojima Productions Йоджі Шінкава, завдяки підтримці Ultrawide-дисплеїв (співвідношення сторін 21: 9) надає грі так званий кінематографічний вигляд. Тобто користувач отримує відчуття присутності в кінотеатрі.
"Коли у вас ширша горизонтальна перспектива, ви можете бачити більше ворогів, а також ви можете побачити місце, куди ви захочете піти, тому що насправді обсяг інформації набагато більше бачимо", – пояснив Шінкава.
Що таке Death Stranding?Це відеогра в жанрі екшн з відкритим світом, розроблена студією Kojima Productions. Це перша гра за авторством Хідео Коджіми після його відходу з Konami.
Гравець виступає в ролі Сема, який працює на організацію BRIDGES, котра налаштовує комунікації між регіонами Об'єднаних міст Америки майбутнього.