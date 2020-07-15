Відбувся довгоочікуваний реліз гри Death Stranding на ПК. Ця версія гри отримала деякі покращення, порівняно з версією для PlayStation 4.

Як пише видання Wccftech.com, у версію для ПК додали підтримку технології NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) 2.0. Ця технологія дає змогу запускати гру з роздільною здатністю 4K з частотою 60 кадрів в секунду на відкритих NVIDIA GeForce RTX 2060. Тож користувачі потужних ПК зможуть відчути додаткові переваги проєкту.

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Як розповів арт-директор Kojima Productions Йоджі Шінкава, завдяки підтримці Ultrawide-дисплеїв (співвідношення сторін 21: 9) надає грі так званий кінематографічний вигляд. Тобто користувач отримує відчуття присутності в кінотеатрі.

"Коли у вас ширша горизонтальна перспектива, ви можете бачити більше ворогів, а також ви можете побачити місце, куди ви захочете піти, тому що насправді обсяг інформації набагато більше бачимо", – пояснив Шінкава.