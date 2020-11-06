Конфлікт між компанією Apple та виробником гри Fortnite триває вже кілька місяців. Раніше гру заборонила на пристроях американского виробника. Компанія Nvidia розробила версію хмарної ігрової служби GeForce, яка працює в мобільному браузері Safari.

Як передає видання BBC, власники пристроїв Apple зможуть грати в Fortnite безкоштовно через GeForce. Щоправда, час гри обмежений однією годиною.

Детальніше по темі Apple видалила акаунт Epic Games і всі ігри компанії з App Store

При цьому гравців попереджають, оскільки доступ до гри відбувається через хмарний сервіс, в грі можливі затримки.

Деталі конфлікту

У серпні компанія Epic Games додала в Fortnite прямі платежі за внутрішню валюту, обійшовши таким чином платіжні системи Apple. Після цього Apple видалила Fortnite зі своїх платформ, а Epic Games відразу після цього подала на компанію в суд. 28 серпня Apple видалила акаунт Epic Games і всі ігри компанії з App Store.

Як відомо, Apple не дозволяє завантажувати ігри чи інші програми на свої телефони або планшети через інші магазини додатків, окрім власних.

Для Fortnite iOS – найбільша платформа. Тут були зареєстровані 116 мільйонів користувачів або приблизно третина всіх гравців.