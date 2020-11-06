Гра Fortnite таки буде доступна на пристроях Apple
Конфлікт між компанією Apple та виробником гри Fortnite триває вже кілька місяців. Раніше гру заборонила на пристроях американского виробника. Компанія Nvidia розробила версію хмарної ігрової служби GeForce, яка працює в мобільному браузері Safari.
Як передає видання BBC, власники пристроїв Apple зможуть грати в Fortnite безкоштовно через GeForce. Щоправда, час гри обмежений однією годиною.
Детальніше по темі Apple видалила акаунт Epic Games і всі ігри компанії з App Store
При цьому гравців попереджають, оскільки доступ до гри відбувається через хмарний сервіс, в грі можливі затримки.
Деталі конфлікту
У серпні компанія Epic Games додала в Fortnite прямі платежі за внутрішню валюту, обійшовши таким чином платіжні системи Apple. Після цього Apple видалила Fortnite зі своїх платформ, а Epic Games відразу після цього подала на компанію в суд. 28 серпня Apple видалила акаунт Epic Games і всі ігри компанії з App Store.
Як відомо, Apple не дозволяє завантажувати ігри чи інші програми на свої телефони або планшети через інші магазини додатків, окрім власних.
Для Fortnite iOS – найбільша платформа. Тут були зареєстровані 116 мільйонів користувачів або приблизно третина всіх гравців.
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