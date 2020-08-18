Вийшла souls-like гра Mortal Shell: критики схвально оцінюють проєкт
Компанія Playstack і крихітна студія Cold Symmetry випустили нову гру в жанрі souls-like під назвою Mortal Shell. Новинка вже доступна на PlayStation 4 і Xbox One, а також на ПК.
Щодо ПК то тут є одна особливість, наразі гра доступна лише ексклюзивно для Epic Games Store. Вихід в Steam очікується в 2021 році, розповідає 24 канал.
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Mortal Shell отримала високі оцінки
Якщо гравці ще не встигли випробувати новинку, то журналісти вже виставили їй оцінки. На момент написання новини у Mortal Shell на Metacritic 76 балів зі 100.
- Плюси гри
Критики хвалять дизайн противників, хардкорну бойову систему в кращих традиціях жанру, особливу систему предметів та додавання нових елементів, які освіжають souls-like ігри.
- Мінуси гри
З мінусів виділяють нудні плутані локації, убогий вибір зброї і ворогів, а також занадто рідкісні точки збереження.
Оцінки видань
Ось деякі оцінки популярних видань:
Trusted Reviews – 90 балів зі 100;
Gamers Heroes – 85 балів зі 100;
GameSpot – 80 балів зі 100;
Jeuxvideo.com – 75 балів зі 100;
Eurogamer Italy – 70 балів зі 100;
Multiplayer.it – 68 балів зі 100.