Компанія Playstack і крихітна студія Cold Symmetry випустили нову гру в жанрі souls-like під назвою Mortal Shell. Новинка вже доступна на PlayStation 4 і Xbox One, а також на ПК.

Щодо ПК то тут є одна особливість, наразі гра доступна лише ексклюзивно для Epic Games Store. Вихід в Steam очікується в 2021 році, розповідає 24 канал.

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Mortal Shell отримала високі оцінки

Якщо гравці ще не встигли випробувати новинку, то журналісти вже виставили їй оцінки. На момент написання новини у Mortal Shell на Metacritic 76 балів зі 100.

Плюси гри

Критики хвалять дизайн противників, хардкорну бойову систему в кращих традиціях жанру, особливу систему предметів та додавання нових елементів, які освіжають souls-like ігри.

Мінуси гри

З мінусів виділяють нудні плутані локації, убогий вибір зброї і ворогів, а також занадто рідкісні точки збереження.

Оцінки видань

Ось деякі оцінки популярних видань:

Trusted Reviews – 90 балів зі 100;

Gamers Heroes – 85 балів зі 100;

GameSpot – 80 балів зі 100;

Jeuxvideo.com – 75 балів зі 100;

Eurogamer Italy – 70 балів зі 100;

Multiplayer.it – ​68 балів зі 100.

Трейлер Mortal Shell