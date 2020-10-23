Дівчина-хакер під ніком EMPRESS зуміла зламати захист Arxan гри Red Dead Redemption 2. Це трапилося майже через рік після релізу гри на ПК.

Про це хакерка повідомила на reddit.

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Як відомо, версія Red Dead Redemption 2 для ПК вийшла 5 листопада 2019 року і отримала дуже позитивні відгуки критиків і користувачів. Гра не витримала всього кілька тижнів до року, протягом якого ніхто не міг зламати її DRM-захист.

Трейлер гри Red Dead Redemption 2: відео

Що відомо про EMPRESS

Нагадаємо, раніше хакер EMPRESS (в перекладі «Імператриця») пообіцяв зламати всі ігри c Denuvo (це технологія захисту від несанкціонованого злому, розроблена австрійською компанією Denuvo Software Solutions GmbH).

Тепер стало відомо, що цим злісним хакером є дівчина і їй допомагає ще один хакер ніком Mr. Goldberg.

Звертаюся до всіх фріків, котрі кричать, що я чоловік. Не хочу валити ваші фантазії про хакера-трансгендера, але я дівчина,

– сказала EMPRESS.

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Загалом, жовтень став сумним місяцем для антипіратських захистів місяцем. Різні хакерські групи, зокрема й EMPRESS зламали такі хіти, як Amnesia: Rebirth, Mortal Kombat 11, Tekken 7, Total War: Three Kingdoms, eFootball PES 2021, Mafia: Definitive Edition, Death Stranding, Total War Saga: Troy і Marvel's Avengers.

І, схоже, на досягнутому хакери не зупиняться.