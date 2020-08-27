Легендарну мобільну гру World of Tanks Blitz можна буде пограти на консолі Nintendo Switch. Вперше мобільна гра від Wargaming виходить на Nintendo Switch з ексклюзивним контентом.

Про запуск World of Tanks Blitz повідомили 24 каналу у пресслужбі Wargaming. Це перша співпраця компанії з Nintendo.

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"Завдяки цьому легендарний танковий геймплей стане доступним для ще ширшої аудиторії. Nintendo Switch не тільки дає можливість грати де завгодно, але й відрізняється високим рівнем графіки. Все це підходить World of Tanks Blitz", – пояснив продуктовий директор World of Tanks Blitz Андрій Рябовол.

Переваги

При переході на Nintendo Switch геймери, що зареєстровані на Wargaming.net, збережуть свій внутрішньоігровий прогрес, зокрема й накопичене майно.

При цьому в боях зможуть зустрітися користувачі різних платформ.

Також на гравців World of Tanks Blitz на Nintendo Switch чекають подарунки:

унікальний аватар,

1000 одиниць золота,

3 дні преміум-аккаунту,

американський середній танк II рівня T2 Medium.

Забрати цей подарунковий набір можна до 9 вересня.

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До речі, аби встановити World of Tanks Blitz, не потрібно мати підписку Nintendo Switch Online. Ця гра доступна на платформах iOS, macOS, Android, Windows 10 і в Steam.

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