На початку квітня було опубліковано масштабне дослідження, присвячене використанню перовськітних матеріалів в ролі джерела альтернативної енергії. Головною проблемою, яка стояла перед інженерами, було збільшення ресурсу сонячних панелей з перспективного мінералу. Завдяки новій технології вченим вдалося значно поліпшити фізичні характеристики перовськіта.

Дослідники з Університету штату Орегон додали в структуру перовськіту сіль пиперидина, завдяки чому вдалося отримати сонячну панель зі значно стабільнішими характеристиками. розповідає The Atlas.

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Пізніше вчені Національного інституту науки і технологій Ульсан (Південна Корея) представили ще більш просунуте рішення – вони армували кристалічну робочу поверхню за допомогою графена, помістивши покриту їм сітку між металевим електродом і шаром перовськіта.

Як це працює

Використання двовимірної решітки атомів вуглецю дозволяє підсилити конструкцію сонячної панелі, не перешкоджаючи проходженню фотонів. В ході випробувань зразки з перовскита не втратили своєї ефективності, зберігши рівень ККД в 16,4% проти 17,5% у аналогів, позбавлених подібної "броні". Ще однією перевагою використання графенового каркаса стала захист від ультрафіолетового випромінювання, що продовжує термін служби елементів.

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Переваги матеріалу

Ключова перевага панелей з перовськіта – порівняльна дешевизна виготовлення при високій ефективності перетворення сонячної енергії в електрику. Армування за допомогою графена здатне позбавити матеріал від його головного недоліку – нестабільності при постійному впливі сонячного світла. У перспективі розробка південнокорейських дослідників відкриває можливість серійного виробництва «довгограючих» панелей нового покоління.