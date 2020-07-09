Під час недавньої презентації Apple оголосила про переведення своїх комп'ютерів на ARM-процесори і продемонструвала їх можливості. Зокрема, компанія показала роботу в різних графічних редакторах і навіть запуск гри Shadow of the Tomb Raider. Тепер стало більше відомо про інтегровану графіку в "яблучних" чіпах.

Під час чергової онлайн-сесії для розробників співробітники Apple розповіли, як адаптувати Metal-додатки під ARM-процесори розповідає 9to5mac.

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Яку технологію використає Apple

Особливу увагу було приділено відкладеному тайловому рендерингу Tile Based Deferred Rendering (TBDR). Технологія дозволяє захоплювати всю сцену до початку її візуалізації і ділити її на кілька невеликих фрагментів, кожен з яких обробляється окремо. Як результат, рендеринг відбувається швидко і не потребує великої пропускної здатності пам'яті.



ARM-процесори Apple обіцяють хороші графічні можливості

З іншого боку, графічні процесори Intel, NVIDIA і AMD покладаються на кардинально інший метод візуалізації – Immediate Mode Rendering (IMR). Його суть – в обробці всієї сцени цілком. Дана технологія куди менш ефективна у порівнянні з TBDR і вимагає великої пропускної здатності.

"Не думайте, що дискретний графічний процесор означає кращу продуктивність", – заявили в Apple.

Вибір Apple на користь TBDR очевидний, позаяк цей метод виконує обробку кадру помітно швидше і при меншому енергоспоживанні. Однак робити будь-які висновки можна буде тільки після появи "маків" на базі ARM-процесорів. Перший такий комп'ютер повинен вийти вже в цьому році.