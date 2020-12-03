Microsoft Flight Simulator є неймовірно реалістичною грою: в ній відтворена вся Земля, а погодні умови моделюються на основі реальних даних з різних куточків планети. Один з користувачів, перебуваючи на борту реального літака, вирішив перевірити правдоподібність згенерованих грою ландшафтів і пролетів над ними одночасно і в грі, і в реальності.

Експериментатором виявився виконавчий директор gamedev.world і інді-розробник Рамі Ісмаїл. Спочатку він опублікував у своєму твіттері повідомлення про намір провести експеримент з порівняння реальних ландшафтів з борту літака і тих же місць, зображених у Microsoft Flight Simulator. А потім показав у короткому ролику, як збирається злітати в грі одночасно зі своїм літаком.

Цікаво Штучний інтелект навчився вбивати рак ідеальною комбінацією препаратів

Що відомо

За словами Рамі Ісмаїла, він трохи інакше вийшов на курс, але літаки увійшли в хмари з різницею в кілька секунд, що показує правдоподібність формування погодних умов у грі.

У певний момент літак у грі випередив свого реального на п'ять хвилин, тому експериментатор вирішив пригальмувати і почекати його. А ще Рамі Ісмаїл показав фото, зроблене через ілюмінатор, і скріншот аналогічного місця в симуляторі. Різниця між знімками мінімальна – навіть дистанція до хмар візуально майже однакова.

Hell, the distance to the clouds even seems right? I see the same stars??? pic.twitter.com/klwuFse1sQ — Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) December 2, 2020

Чорт, відстань до хмар навіть здається правильною? Я бачу ті ж зірки???

– написав розробник у твіті.

Ірландії Ісмаїл досяг в Microsoft Flight Simulator на шість хвилин раніше, ніж в реальності, а приземлився — на чотири. Правда, в проєкті йому виділили іншу посадкову смугу.