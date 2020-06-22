Користувач із Чехії під ніком Janisko відтворив Чорнобиль в популярній грі Minecraft. На це у гравця пішло аж 2 роки. Карта з відкритим доступом отримала назву Chernobyl Universe і призначена для гри в режимі виживання.

Про це пише портал Planet Minecraft.

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Як каже актор, точності у відтворенні Зони відчуження вдалось досягти завдяки Google Maps. Також він використовував додатки McEdit2 і Worldpainting.

Щоправда, деякі елементи автор вигадав, покладаючись на власну уяву.

Авторові допоміг сервіс Google Maps / Фото: planetminecraft.com

Що далі

Janisko продовжує роботу над проєктом, тож він відкритий для допомоги, якщо хтось хоче поділитися точною інформацією з інших джерел.

Геймер планує розвивати проєкт до 2023 року. Він планує скопіювати південну і білоруську частину Чорнобильської зони, а також селище Поліське. Також він хоче відтворить карту Dead City із серії ігор S.T.A.L.K.E.R.