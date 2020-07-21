У World of Tanks запустили чергове оновлення 5.0, з якому в грі стартував сезон SummerSlam. Подія стартує 21 липня і триватиме рівно два місяці – до 21 вересня.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Wargaming. Оновлення доступне для гравців PlayStation і Xbox.

Цікаво Stranger Things 3: The Game – гру на основі серіалу можна завантажити безкоштовно

Що цікавого

20-мільйонна аудиторія гри отримає новий Ангар. У кожного колекційного танку є спеціальне відео за участю зірок WWE, а ще ці преміум машини отримають унікальне оформлення.

Окрім того, гравці PlayStation і Xbox отримають на вибір 5 унікальних танків.

Також стала доступна кросплатформна гра. З версією 5.0 з'являється можливість битися разом, що істотно розширить базу гравців і скоротить час очікування бою для всіх рівнів техніки.

У гру повернули режим «Поле бою», популярний серед шанувальників жанру RTS.

Нагадаємо, у 2020 році легендарна гра World of Tank відзначає 10-річчя. В рамках святкування протягом всього літа гравці отримують цікаві новинки та сюрпризи.

До теми World of Tanks: Сутичка: поза часом – особливий режим гри доступний лише 2 два дні

А грандіозне святкування дня народження гри відбудеться 12 серпня.