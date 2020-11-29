Загалом в арсеналі компанії Xiaomi чимало оригінальних девайсів. Та при цьому виробник продовжує дивувати користувачів. Зараз компанія представила грілку для рук ZMI Hand Warming Power Bank, що може заряджати інші девайси.

За традицією, спочатку новинка з'явилася на фірмовій платформі для колективного фінансування, повідомляє Gizmochina.

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Детальніше про девайс

ZMI Hand Warming Power Bank оснащена запатентованою технологією нагріву, яка, запевняє виробник, абсолютно безпечна для людини. Девайс нагрівається в безпечному діапазоні температур, максимальна температура поверхні може досягати приблизно 52 градуси.

Грілка для рук від Xiaomi / Фото gizmochina.com

Також девайс містить акумулятор ємністю 5000 мАг, час роботи в режимі грілки для рук становить до 4 годин. Виробник стверджує, що зарядка, до прикладу, iPhone 12 займає на 54 хвилини.

Грілка також може заряджати Bluetooth-гарнітури і фітнес-браслети. Крім того, пристрій оснащений світлодіодною лампою, яку можна використовувати як ліхтарик.

Ціна

ZMI Hand Warming Power Bank на китайському ринку оцінили у 13 доларів (360 гривень).