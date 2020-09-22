У популярній грі у World of Tanks – велике повернення. Геймерам доступний черговий випуск режиму – "Сталевий мисливець". Весь тиждень гравці зможуть вести запеклі танкові битви один з одним, щоб з'ясувати, хто ж з них кращий.

Про це 24 каналу повідомили у пресслужбі Wargaming.

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Що таке "Сталевий мисливець"

Цей режим створений на базі популярного в іграх режиму "Королівська битва" (Battle Royale). При цьому тут враховано свої, танкові, особливості.

Так, під час боїв 20 вовків-одинаків або 10 взводів будуть битися до останнього. Геймерам потрібно збирати здобич на карті (боєприпаси, бойовий досвід і очки здоров'я) або забирати її зі знищеної техніки.

При цьому у 2020 році в режимі відбулися зміни: кількість танків, на яких можна виходити в бій, збільшилася з трьох до п'яти. Крім того, цього року, увійшовши в режим, гравці отримують абсолютно нову карту – "Арзагір 4.04".

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За участь в ігровій події гравці отримають нагороди, а головним призом для них стануть унікальні 2D-стилі.