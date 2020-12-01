December global holidays – Грудневі світові свята. Ось таку нагоду вирішив використати пошуковик Google, аби випустити новий дудл. 24 канал коротко розповість, які ж головні світові свята відзначають у грудні.

Google випустив 1 грудня новий дудл, присвячений грудневим святам. Що ж відзначає світ у грудні – читайте на 24 каналі. Свят, одразу скажемо, багато – тож згадаймо тільки про трійку найвідоміших.

Нагадаємо 30 жовтня на Геловін 2020 Google запустив тематичну дудл-гру

Різдво

Одне з найвідоміших грудневих свят християнської традиції (день народження Ісуса, Сина Божого), хоча й різдвяні звичаї різні у світі.

Європейці святкують з ялинками, австралійці – а в них у грудні літо – традиційно вибираються у кемпінг або на пляж. У США Санта-Клаусу діти залишають молоко та печиво, а в Океанії – пиріжки з фаршем та коньяк.

Ханука

Ханука – восьмиденне єврейське свято на згадку про освячення Другого храму в Єрусалимі.

На Хануку традиційно запалюють свічки – менори (саме з цього й почалося свято – свічка у храмі горіла 8 днів, а люди засвідчили це диво), тому свято часто називають Фестивалем вогнів.

Омісока

Не можна забути й про японське свято Ōmisoka. Його вважають другим за значимістю днем ​​у японській традиції. Це останній день старого року та переддень року Нового.

Цього дня родини збираються востаннє в старому році, щоб поїсти трішки соби та удону. Символічне споживання локшини цього дня позначає перехід з одного року у наступний.

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А ось так виглядає новий дудл від Google

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