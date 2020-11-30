У Telegram 7.3 Beta з'явилися групові дзвінки в чатах: як їх активувати
У версії додатка Telegram 7.3.0 для Android з'явилася функція групових аудіодзвінків. Вона доступна в чатах, а запустити конференцію можуть адміністратори.
Як працює нова функція
Для старту аудіодзвінка адміністратора чату потрібно натиснути відповідну кнопку у верхньому меню на сторінці бесіди, повідомляє 24 канал. Для цього адміністратор повинен володіти відповідним дозволом, який може видати власник групи.
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Під час здійснення дзвінка Telegram запитає, кому слід дозволити використовувати мікрофони: тільки адміністраторам або всім учасникам. Під час розмови це можна змінити.
Інтерфейс аудіозвонка передбачає кнопки для ввімкнення мікрофона (одне натискання – ввімкнення/вимкнення, утримання) і для ввімкнення гучного зв'язку, а також список усіх хто приєднався до розмови. Учасники чату побачать запрошення до розмови в верхній частині бесіди.
Як включити аудіодзвінки
Для включення групових аудіозвонков потрібно завантажити версію програми Telegram 7.3.0 Beta для Android в AppCenter. Як вже було зазначено, адміністратор бесіди повинен мати права для створення розмови.
Коли групові аудіодзвінки стануть доступними
Очікується, що функція надійде в релізну версію додатка Telegram вже у найближчі дні. Раніше представники месенджера анонсували, що в ньому з'являться і групові відеодзвінки.
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