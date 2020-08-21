Ютубер під назвою KOMAZAWA ISOLATION точно імітує відеоігри в реальному житті. Блогер відтворює рухи, манеру поведінки та взаємодію з оточенням, виходить дуже схоже.

Усі ролики можна переглянути на офіційному каналі KOMAZAWA ISOLATION. 24 канал обрав навдаліші "адаптації".

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Ютубер розповідає, що міксує стилі з різних ігор: Grand Theft Auto, Yakuza і Metal Gear Solid. Сюжет відео починається з того, що головний герой, перебуваючи на побаченні, стає свідком злочину. Після цього він починається шукати "чоловіка в чорному", щоб розібратися, що відбувається.

Паралельно він "вивчає", як рухатися, взаємодіє з навколишнім світом – штовхається в людей, дивиться на споруди й пам'ятники, знаходить ключі та прицінюється до напоїв і закусок з автомата.

Все відбувається з фірмовими ігровими перерваними анімаціями та запізнілою реакцією персонажів. Всі елементи геймплея ютубер відтворює дуже точно.