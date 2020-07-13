Гучний скандал у Ubisoft через харасмент: компанію покинув творчий директор
Відомий виробник ігор Ubisoft потрапив у гучний скандал через харасмент. Внаслідок скандалу компанію вже покинув головний творчий директор Ubisoft Серж Хаскоет. Він, до речі, курував розробку всіх ігор компанії.
Цю інформацію представник компанії Ubisoft підтвердила виданню Bloomberg.
Важливо Viber, TikTok, та інші додатки не працювали через збої в Facebook: Цукерберг зламав інтернет
Деталі скандалу
Повідомлення про харасмент у Ubisoft з'явилося у червні. У сексуальних домаганнях звинувачували одразу кілька топ-менеджерів Ubisoft.
Минулого тижня через скандал у відставку подав віцепрезидент Ubisoft Максим Білан. При цьому віцепрезидента Томмі Франсуа відсторонили від роботи на час проведення розслідування.
Глава Ubisoft Ів Гійемо визнав помилки і пообіцяв виправити ситуацію.
"Згідно з повідомленнями, Серж Аскоет не здійснював сексуальних домагань. Але через нього ця нездорова культура стала можливою", – кажуть у газеті Liberation, яка проводила розслідування з цього приводу.
Цікаво Недостатньо втягують: Apple відмовилась від кількох ігор у Arcade
При цьому у Ubisoft вже запевнили, що планують провести реструктуризацію і вдосконалити свою кадрову політику. Для цього компанія планує найняти консалтингову фірму.
Що відомо про Ubisoft?
Це французька компанія, яка займається видавництвом та розробкою відеоігор. Компанія має представництва по всьому світі: 25 студій в 17 країнах світу, включаючи Канаду, Іспанію, Китай, США, Німеччину, Болгарію, Україну, Румунію, Італію, та філії у 26 країнах світу. Ubisoft є одним з найбільших ігрових видавців в Європі та США.