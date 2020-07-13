Відомий виробник ігор Ubisoft потрапив у гучний скандал через харасмент. Внаслідок скандалу компанію вже покинув головний творчий директор Ubisoft Серж Хаскоет. Він, до речі, курував розробку всіх ігор компанії.

Цю інформацію представник компанії Ubisoft підтвердила виданню Bloomberg.

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Деталі скандалу

Повідомлення про харасмент у Ubisoft з'явилося у червні. У сексуальних домаганнях звинувачували одразу кілька топ-менеджерів Ubisoft.

Минулого тижня через скандал у відставку подав віцепрезидент Ubisoft Максим Білан. При цьому віцепрезидента Томмі Франсуа відсторонили від роботи на час проведення розслідування.

Глава Ubisoft Ів Гійемо визнав помилки і пообіцяв виправити ситуацію.

"Згідно з повідомленнями, Серж Аскоет не здійснював сексуальних домагань. Але через нього ця нездорова культура стала можливою", – кажуть у газеті Liberation, яка проводила розслідування з цього приводу.

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При цьому у Ubisoft вже запевнили, що планують провести реструктуризацію і вдосконалити свою кадрову політику. Для цього компанія планує найняти консалтингову фірму.