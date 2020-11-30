Новий чемпіон із прокрастинації знайшовся у російському Хабаровську. Чоловік зміг вручну заповнити всі комірки в Excel.

Кількість таких комірок становить аж 17 179 869 184. Про це автор розповів на своїй сторінці у твіттері. Щоб це зробити, йому знадобилося два роки.

Цікаво Стрім з берези: російський студент поскаржився на відсутність доступу до мережі

Що відомо

По-справжньому вручну була заповнена тільки нумерація рядків і стовпців, яких в актуальній версії Excel 1 048 576 і 16 384 відповідно. Потім ці значення були перемножені.

З обговорення в коментарях можна дізнатися, що файл займає більше 200 мегабайтів і відкривається близько 10 хвилин.



Хабаровчанин майже вручну заповнив всю таблицю в Excel / Фото pink_golem

Автор повідомив, що як тільки заповнення файлу було завершено, він видалив його з комп'ютера.

До слова, якби хабаровчанин вирішив заповнити всі 17 мільярдів комірок вручну і витрачав на кожну по 1 секунді (без перерви), то закінчив би більш ніж через 540 років.

"Заводи стоять", – прокоментував один з читачів автора.