Нідерландський експерт з кібербезпеки GDI Foundation Віктор Геверс зумів з 5 спроб підібрав пароль до Twitter-аккаунту президента США Дональда Трампа. Пароль президента виявився дуже простим.

Як передає TechCrunch, у Twitter на Трампа підписані понад 87 мільйонів ​​підписників.

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Який пароль у Трампа

Як розповів Геверс, він вгадав пароль всього з 5 спроби. Цей пароль – maga2020!, тобто скорочення від MakeAmericaGreatAgain (Зробимо Америку великою знову). Це відомий слоган Трампа, який він використовував під час виборів 2016 році.

Twitter Трампа легко зламати / Скріншот

Також експерт додав, що акаунт президента не був захищений двофакторною аутентифікацією.

Я думав, мене заблокують після чотирьох невдалих спроб. Або принаймні, попросять у мене додаткову інформацію,

– розповідає хакер.

Після злому акаунту, експерт написав звернення до US-CERT (підрозділ Міністерства нацбезпеки США), щоб повідомити про уразливість сторінки. Незабаром після цього пароль в акаунті змінили, а для облікового запису таки додали двофакторну аутентифікацію.

Нагадаємо, 15 липня хакери атакували Twitter-акаунти всесвітньо відомих бізнесменів, політиків та зірок. Хакери отримали доступ до приватних повідомлень та могли писати від імені Ілона Маска, Білла Гейтса, Джо Байдена, Каньє Веста тощо.