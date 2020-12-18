Кіберполіція викрила хакера, який привласнив мільйон гривень за допомогою віддаленого перевипуску сім-карт. Для злому облікових записів і доступу до телефонної книги злочинець використовував шкідливе програмне забезпечення.

Як розповіли у пресслужбі кіберполіції, хакером виявився 31-річний житель Полтавської області.

Важливо Petya 2: Україну може накрити ще одна масштабна кібератака, – РНБО

Як це вдалось

Серед контактів громадян хакер вибирав номери близьких і родичів громадян, збираючи персональні дані. Використовуючи отриману інформацію, він здійснював віддалений перевипуск сім-карт і таким чином отримував доступ до онлайн-банкінгу громадян. А далі викрадав гроші.

Загалом від шахрайської схеми постраждали близько 100 осіб. Загальна сума збитків сягає – мільйон гривень.

За місцем проживання хакера вже провели обшук і вилучили техніку, мобільні телефони та банківські картки. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує тюрма від трьох до восьми років. Слідчі дії тривають.

Як вберегтися від шахрайства

Щоб не стати жертвою такої схеми, рекомендуємо дотримуватися кількох важливих правил: