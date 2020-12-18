Хакер привласнив мільйон гривень, отримавши доступ до інтернет-банкінгу
Кіберполіція викрила хакера, який привласнив мільйон гривень за допомогою віддаленого перевипуску сім-карт. Для злому облікових записів і доступу до телефонної книги злочинець використовував шкідливе програмне забезпечення.
Як розповіли у пресслужбі кіберполіції, хакером виявився 31-річний житель Полтавської області.
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Як це вдалось
Серед контактів громадян хакер вибирав номери близьких і родичів громадян, збираючи персональні дані. Використовуючи отриману інформацію, він здійснював віддалений перевипуск сім-карт і таким чином отримував доступ до онлайн-банкінгу громадян. А далі викрадав гроші.
Загалом від шахрайської схеми постраждали близько 100 осіб. Загальна сума збитків сягає – мільйон гривень.
За місцем проживання хакера вже провели обшук і вилучили техніку, мобільні телефони та банківські картки. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує тюрма від трьох до восьми років. Слідчі дії тривають.
Як вберегтися від шахрайства
Щоб не стати жертвою такої схеми, рекомендуємо дотримуватися кількох важливих правил:
- надійні складні паролі, що містять літери, цифри та символи;
- відключення віддаленої заміни сім-карти;
- окремий фінансовий номер, який не використовується для спілкування та не прив’язаний до соціальних мереж;
- якщо зв'язок зник на деякий час – потрібно звертатися до оператора.
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