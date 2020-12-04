Компанія ESET, що спеціалізується на кібербезпеці, опублікувала звіт про тренди кібербезпеки 2021 року. До переліку добре відомих програм-вимагачів експерти додали ще й загрозу витоку даних через цифрові секс-іграшки.

На цьому експерти ESET закцентували особливу увагу.

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В чому загроза

Експерти застерігають про можливе перехоплення хакерами управління секс-іграшкою. Вони додали, що в через пандемію попит на інтимні девайси істотно зріс. І на ринку постійно з'являються нові моделі девайсів для сексу.

Однак проведені кіберекспертами дослідження показали, що ці пристрої мають багато недоліків безпеки. Тож несуть серйозні загрози конфіденційності даних користувачів.

Зокрема, виявлені уразливості можуть давати змогу перехоплювати інформацію і віддалене управління пристроями. Також хакери зможуть отримувати доступ до фото, відео та інших особистих даних власників цифрових секс-іграшок.

Експерти кажуть, що ця проблема з часом може стати дійсно загрозливою.

Загалом, фахівці ESET прогнозує зростання активності програм-вимагачів і атак за допомогою безфайлового програмного забезпечення 2021 році.