Зловмисники знайшли спосіб зламати популярний месенджер одним повідомленням. WatsApp ламається і це може вплинути навіть на смартфон, якщо користувачеві надіслати особливий текст.

Так звана "текстова бомба" – це повідомлення, яке, на перший погляд, складається з незв'язного набору символів, букв і цифр. На жаль, після відправки подібного повідомлення, згідно із заявою видання WABetainfo, користувач не зможе користуватися месенджером до тих, поки не видалить додаток і не встановить його повторно.

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Вивчивши повідомлення, експерти відзначили, що воно включає велику базу контактів у форматі карток Vcards. При цьому ім'я кожного контакту налічує десятки символів, що в підсумку призводить до зависання програми.



"Текстова бомба" містить набір символів та контактні дані

Відзначається, що в окремих випадках відправка такого повідомлення може привести до зависання й самого смартфона. При цьому вразливість актуальна як для iOS, так і для Android-пристроїв. Виявилений баг дослідники наполегливо просять не відправляти подібне повідомлення заради інтересу, оскільки "жарт" може привести до втрати користувачем історії листування, якщо він не набудував автоматичне створення резервної копії.

Також за можливості рекомендується заблокувати контакт, який відправив таке повідомлення. Примітно, що перші згадки подібного бага датуються ще 2017 роком. З тих пір представники WhatsApp ніяк не коментували те, що відбувається, а судячи з останньої уразливості, вона так і не була виправлена.