СБУ викрила групу хакерів, що здійснювали DDos-атаки та використовували шкідливе програмне забезпечення для ураження комп’ютерів і отримання персональних даних.

Як розповіли в СБУ, хакери через закриті канали у Telegram розміщували цю викрадену інформацію.

До теми На сайт президента здійснили кілька DDoS-атак

Детальніше

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів справи, а також вилучили техніку та зразки шкідливого ПЗ.

Операція проводилась спільно з співробітниками кіберполіції Львівської області.

Проти затриманих хакерів вже порушили кримінальне провадження.

Нагадаємо, наприкінці липня трапився витік даних сервісу Cloudflare. Серед оприлюднених адрес було 45 записів з доменом "gov.ua" та понад 6 500 з доменом "ua".

Тож експерти запідозрили, що це могло нести загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів. Однак, в СБУ небезпеку спростовували.