Хакери здійснювали DDos-атаки на комп'ютери українців
СБУ викрила групу хакерів, що здійснювали DDos-атаки та використовували шкідливе програмне забезпечення для ураження комп’ютерів і отримання персональних даних.
Як розповіли в СБУ, хакери через закриті канали у Telegram розміщували цю викрадену інформацію.
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Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів справи, а також вилучили техніку та зразки шкідливого ПЗ.
Операція проводилась спільно з співробітниками кіберполіції Львівської області.
Проти затриманих хакерів вже порушили кримінальне провадження.
Нагадаємо, наприкінці липня трапився витік даних сервісу Cloudflare. Серед оприлюднених адрес було 45 записів з доменом "gov.ua" та понад 6 500 з доменом "ua".
Тож експерти запідозрили, що це могло нести загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів. Однак, в СБУ небезпеку спростовували.