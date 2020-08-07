Компанія Intel постраждала від атаки хакерів. Внаслідок цього в мережу потрапили 20 ГБ конфіденційної інформації про продукцію чипмейкера, включаючи неанонсовані процесори й дані про апаратні вразливості фірмового заліза.

Як повідомляє Apple Insider, джерело, що опублікувало конфіденційні файли для внутрішнього використання, вже заявило, що це лише перша хвиля "зливу" вкрадених даних.

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Які важливі файли Intel потрапили в мережу

Архів, що містить внутрішню документацію компанії, з'явився на платформі обміну секретними повідомленнями. Про витік повідомив шведський IT-консультант Тілль Котман з посиланням на анонімне джерело. У відкритому доступі виявилися такі дані, як пакети вихідного коду Silicon/FSP для різних платформ, навчальні відео по архітектурі Kaby Lake, файли налагодження BIOS/TXE, код BIOS для процесорів Kaby Lake, Simics Simulation для продуктів серії Rocket Lake-S, різні дорожні карти та інші документи.

Найбільш небезпечним витоком, на думку IT-експертів, варто вважати прошивку для платформи Tiger Lake – потрапивши в руки зловмисників, вона може привести до появи різних вразливостей та шкідливих програм ще до надходження нової продукції в продаж.

Реакція Intel

Як стверджує видання The Register, Intel вже почала відповідне розслідування, а сам вміст зазначених файлів може виявитися неактуальним. Представники компанії витік не підтвердили, але і не спростували. За даними джерел мережі, "злив" даних міг статися через закриті бази даних для виробників ПК, але підтвердженої інформації про появу будь-яких експлойтів, пов'язаних з витоком, поки немає.