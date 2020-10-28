Невідомі хакери змогли зламати сайт виборчого штабу президента США Дональда Трампа. ЗМІ переконують, що хакери отримали доступ до конфіденційної інформації про Трампа і його рідних.

Однак на цьому хакери не зупинилися та почали погрожувати Трампу. Про це повідомив прессекретар штабу Тім Мертоу у твіттері.

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За його словами, хакери не змогли отримати доступ до конфіденційних даних, оскільки вони там не зберігаються. Наразі штаб Трампа співпрацює з правоохоронцями для з'ясування усіх обставин атаки. Мертоу заявив, що робота сайту вже відновлена.

Як пише The New York Times, під час атаки, яка тривала приблизно півгодини, на головній сторінці сайту хакери опублікували повідомлення.

Прийшов час дозволити світу дізнатися правду. Було зламано кілька пристроїв, які дали повний доступ до Трампу і його родичам,

– мовилося у посланні хакерів.

Earlier this evening, the Trump campaign website was defaced and we are working with law enforcement authorities to investigate the source of the attack. There was no exposure to sensitive data because none of it is actually stored on the site. The website has been restored. — Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) October 28, 2020

Атаки хакерів почастішали: що про це відомо

Хакерські атаки трапляються у світі регулярно. Вони націлені не лише на простих людей, але й на політиків, знаменитостей та всесвітньо відомі компанії.

До прикладу, представники норвезького парламенту повідомили, що російські хакери здійснили кібератаку на уряд країни у серпні 2020 року. Вона була спрямована проти низки депутатів.

Азербайджанські хакери організували 27 вересня масштабну кібератаку на 90 новинних сайтів Вірменії. Це відбулося у день загострення стосунків між країнами та початку бойових дій в районі Нагірного Карабаху.

На початку серпня кілька великих YouTube-каналів постраждали від хакерської атаки.

Більше про те, як IT-компанії захиститись від хакерської атаки – читайте у матеріалі.