Хакери, яких підтримує іноземна держава, атакували системи Міністерства енергетики та Національне управління ядерної безпеки США. Американські експерти розслідують ці інциденти, намагаючись встановити, яким способом хакерам вдалося потрапити у внутрішні мережі організацій.

Зловмисники також зацікавилися мережами Федеральної комісії з регулювання енергетики, національними лабораторіями Сандії та Лос-Аламоса в Нью-Мексико і Вашингтоні, управлінням безпечного транспорту та відділенням міністерства енергетики США в Ричленді. Про це з посиланням на власні джерела інформує Polititico.

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Наразі слідчі з'ясовують, яку інформацію вдалося викрасти хакерам.

Шкідливе програмне забезпечення ізолювали для ділових мереж, і воно не вплинуло на важливі функції національної безпеки, в тому числі – на Національне управління США з ядерної безпеки,

– мовиться у заяві представника Міненерго Шейлін Хайнс.

Щоб повністю зрозуміти масштаби завданих збитків експертам можуть знадобитися кілька тижнів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що хакерам вдалося викрасти інформацію з Мінфіну США, а також з Національного управління з телекомунікацій і інформації Міністерства торгівлі країни.