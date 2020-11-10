Другий день не працює сайт Уповноваженого ВРУ з прав людини. Повідомляють про атаку хакерів.

Про це пише у соцмережах Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Що сталося

Сайт ombudsman.gov.ua перестав працювати, інформація залишається недоступною. Спеціалісти намагаються усунути проблему, а поки повідомляють, що причиною є хакерські атаки на сайт.

Другий день поспіль заблокована робота сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини через чергові сторонні атаки,

– написала Людмила Денісова.

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