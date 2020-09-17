Після хаерської атаки українська компанія SoftServe проводить ретельне розслідування. Консультант з кібербезпеки Єгор Папишев озвучив кілька сценаріїв, які могли мати місце.

Про це він розповів у коментарі виданню ain.ua. Зокрема, Єгор Папишев вважає, що існують 2 найбільш вірогідні версії в питанні, хто і навіщо міг зламати SoftServe.

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Перший ймовірний варіант – замовлення компанії-конкурента. Адже ця хакерська атака стала серйозним ударом по репутації. Ще один варіант – хакери хочуть просто заробити на шантажі.

Більш ймовірним експерт називає другий варіант. Адже хакери зливають вкрадені дані порційно, що якраз може означати шантаж, ніби відбувається якийсь торг з представниками самої компанії.

"У штаті SoftServe дійсно є висококваліфіковані фахівці з кібербезпеки. Але ці люди задіяні в роботі над зовнішніми проєктами", – каже кіберексперт.

Що трапилось

1 вересня на компанію SoftServe було здійснено потужну кібератаку. Внаслідок цього до рук хакерів потрапили дані замовників, зокрема шматки проєктів, над якими працювали в компанії.

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16 вересня хакери оприлюднили чергову порцію викрадених даних, серед них внутрішні та закордонні паспорти українців, які могли належати співробітникам SoftServe.