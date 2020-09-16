Нещодавно ми вже писали, що одну з найвідоміших українських IT-компаній SoftServe атакували хакери. В результаті цього кілька сервісів компанії перестали працювати. Також в мережі з'явилися шматки проєктів, які SoftServe розробляла для клієнтів.

Однак, як зараз з'ясувалося, це не найстрашніше. що потрапило до рук хакерів. Сьогодні вони злили персональну інформацію про розробників, що працюють в компанії, пише видання ain.ua.

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Деталі

Як стало відомо журналістам, хакери опублікували персональні дані близько 200 осіб - ймовірно, співробітників SoftServe. Це копії внутрішніх і закордонних паспортів українців і громадян інших країн Східної Європи. Ще не відомо, чи дійсно це співробітники SoftServe.

Також хакери злили банківські додатки, частини коду CRM-систем та розробки для антивірусу Cylance.

Що кажуть в SoftServe

У компанії підтвердили, що дані злиті в результаті атаки на SoftServe, яка відбулась 1 вересня. Наразі триває внутрішнє розслідування.

"Нового витоку даних не було. Це поширена тактика в подібних випадках, мета якої залякати, щоб вимагати викуп", – кажуть в компанії.