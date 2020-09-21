1 вересня на українську IT-компанію SoftServe було здійснено потужну хакерську атаку. До рук зловмисників потрапили деякі дані щодо замовлень, а також копії документів працівників.

Наразі триває внутрішнє розслідування. Та в компанії вже розповіли деякі деталі про атаку.

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Зокрема, У SoftServe кажуть, що це була складна, багатокрокова та таргетована атака. Хакери пошкодили поштовий сервер компанії, вивели з ладу низку корпоративних сервісів та скомпрометували внутрішній файловий сервер.

Мета атаки

До рук хакерів потрапили фрагменти різної інформації. Саме цими даними вони намагаються шантажувати компанію. Саме тому зловмисники порціями публікують викрадені дані.

Ми очікуємо, що нові дані знову можуть бути опубліковані і готові до цього. Подібні дії зловмисників, а також різного роду провокації та розповсюдження фейків для нагнітання ситуації – поширена тактика у хакерських атаках,

– визнали в SoftServe.

При цьому в компанії наголошують, що атаку локалізували упродовж кількох годин.Зараз компанія працює у звичному режимі.

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Також у компанії додали, що готові забезпечити кожного, хто постраждав через цю атаку, технічною, юридичною чи фінансовою допомогою.