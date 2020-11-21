Компанія HUAWEI вирішила розширити асортимент комп'ютерів і крім ноутбуків представила свій перший десктоп. Новинка отримала дещо скромніші характеристики, ніж передбачалося.

Минулого тижня в мережі показали фотографії системного блоку HUAWEI на базі оригінального китайського процесора Kungpeng, пише sparrowsnews. Тепер же опублікували детальні характеристики новинки.

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Що відомо

За даними китайського блогера Changan Digital Jun, який опублікував пост в соціальній мережі Weibo, ПК під назвою HUAWEI MateStation B515 отримає:

процесор Kunpeng 920 (4 або 8 ядер в залежності від конфігурації, тактова частота 2,6 ГГц),

8 ГБ оперативної пам'яті DDR4-2400,

SSD-накопичувач на 256 ГБ,

дискретну відеокарту Radeon R7 430.

Потужність блоку живлення 180 Вт. В комплекті з системним блоком покупці отримають і монітор на 28,8 дюйми з рамками шириною 5,72 міліметра, роздільною здатністю 1920х1080 пікселів.



HUAWEI MateStation / Фото sparrowsnews

В майбутньому компанія представить кілька модифікацій з кращими характеристиками. Повідомляється про 24-ядерний CPU, порівнянний з Intel Core i9-9900K, твердотільний накопичувач на 512 ГБ і графічний адаптер AMD Radeon 520. Апгрейд процесора не передбачений через формфактор, що передбачає розпаювання чіпа на системній платі.

Цей комп'ютер позиціонується як робоча станція для державних і корпоративних клієнтів, тому працюватиме він під управлінням UOS без можливості установки Windows 10.